Сервер UEFA не выдержал количества желающих купить билеты на Евро-2012

Билеты на финальную часть Чемпионата Европы по футболу 2012 года из-за проблем с сервером можно будет купить не раньше, чем сегодня после 17.00 по киевскому времени.

Как передает корреспондент УНИАН в Польше, об этом сообщил пресс-секретарь Euro 2012 Polska Юлиуш ГЛУСЬКИЙ, комментируя проблемы с покупкой билетов, продажу которых сначала планировалось начать с 00.00 часов 1 марта.

„Мы знаем, что есть проблема. Это какая-то легкая перегрузка системы. Это не наша вина. Серверы в Швейцарии”, - сказал он в эфире TVN24.

«Можно это понять, есть большой интерес”, - добавил Ю.ГЛУСЬКИЙ.

Пресс-секретарь призвал желающих купить билет не пытаться это делать сейчас, потому что такая возможность появится не раньше пяти часов, когда начнется церемония вручения первых билетов.

Ю.ГЛУСЬКИЙ сказал, что на покупку билетов в феврале зарегистрировалось „сотни тысяч” желающих, среди которых будут распределены 600 тысяч билетов, что составляет 43% всех билетов на матчи чемпионата (остальные будут распределять UEFA и национальные футбольные федерации – УНИАН).

По данным польских медиа, первые билеты получат поляк из местности Тарчин возле Варшавы и украинка из Белой Церкви под Киевом, которые были избраны в специальной лотерее.

Как сообщал УНИАН, билеты на Евро 2012, которые распределены на три категории, будут стоить от 300 до 6000 гривень.