Российский клуб хочет купить Кака

Казанский "Рубин" претендует на нападающего сборной Бразилии Риккардо Кака. Об этом сообщает ведущая спортивная газета Испании Marca.

По информации испанских журналистов "Рубин" готовит "Реалу" предложение на 45-миллионов евро.

Сообщается, что кроме "Рубина" на 28-летнего обладателя Золотого мяча также претендуют "Интер", "Милан" и "Челси".

Отметим, что Кака из-за травмы пропустил почти год и не является игроком основного состава при Жозе Моуринью.

Напомним, что в российском футболе произошло несколько громких трансферов в межсезонье. "Анжи" подписал легендарного Роберто Карлоса и 22-летнего игрока сборной Бразилии Жусилея.

ТСН