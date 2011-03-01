Стартовала продажа билетов на Евро-2012

Сегодня, 1 марта, начинается второй этап "билетной кампании" на официальном портале по продаже билетов Евро-2012 - будут приниматься заказы на билеты на матчи предстоящего чемпионата. В Киеве и Варшаве пройдут торжественные церемонии, на которых будет дан старт продаже билетов Евро-2012.

До 31 марта организаторы турнира будут принимать заказы на билеты, а их обработка продлится две недели.

Уже в апреле 2011 года состоится лотерея, по результатам которой определятся обладатели пропусков. Счастливчики получат соответствующие ваучеры, которые впоследствии можно будет обменять на билеты.

Напомним, что билеты будут доступны в трех ценовых категориях. Их стоимость будет колебаться от 300 до 6000 гривен.

Отметим, что процедура продажи билетов на финальную часть чемпионата Европы 2012 года впервые предусматривает преференции для жителей принимающих городов. Для них выделена квота 2000 билетов на каждый матч - то есть 32 тысячи для украинцев и 30 тысяч для поляков, учитывая количество матчей на территории стран-хозяев. Все остальные жители принимающих городов, кто зарегистрировался, но не получил квоты, примут участие в общей лотерее УЕФА.

Добавим, что по состоянию на 20 февраля количество фанов, которые выразили желание приобрести пропуска, превысило 340 тысяч, 90% из которых - жители принимающих стран.

Также возможность зарегистрироваться на портале будет и в течение марта, на который приходится период заказа пропусков. Последний срок создания записи - 31 марта, одновременно с закрытием этапа продажи.

ТСН