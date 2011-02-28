В Монако сделали выбор в пользу украинского Вышгорода

Право на проведение в июле этого года в акватории Киевского водохранилища одного из этапов Чемпионата мира по водной "Формуле-1" Украина завоевала среди пяти стран-претендентов.

Об этом в интервью УНИАН заявил глава Киевской облгосадминистрации Анатолий ПРИСЯЖНЮК.

По его словам, в конце прошлой недели соответствующее решение в Монако было принято на заседании Международной федерации по водной “Формуле-1”.

"Я был приглашен для участия в заседании Международной федерации по водной “Формуле-1”, где проходило подведение итогов 2010 года, награждение чемпионов мира и определение мест проведения таких соревнований в 2011 году. Мною был предложен проект проведения, презентации места проведения, условий проведения в целом. На это место претендовали пять стран, среди которых были Португалия, Италия, Хорватия. Но решением промоутера было определено и поставлено в календарь проведение таких соревнований 30-31 июля в Киевском регионе, город Вышгород", - сообщил А.ПРИСЯЖНЮК.

Он объяснил, что украинская делегация смогла убедить руководство федерации в том, что Киевское водохранилище лучше всего подходит для проведения соревнований.

“И, кстати, группа иностранных организаторов, с которой мы выезжали и подписывали соглашение, она подтвердила, что место проведения является уникальным; во-вторых, сыграло свою роль и отношение к нашей стране, в том числе из-за того, что подобные соревнования еще никогда у нас не проводилось, гарантирование, что соревнования будут проведены на высоком уровне – наверное, все это послужило тому, что организаторы предоставили нам право его провести”, - добавил губернатор Киевской области.

А.ПРИСЯЖНЮК отметил, что соревнования такого класса и уровня проходят в девять этапов. В частности, один из них состоится в России, в Казани, затем - в Киевской области, далее - в Китае.

"Если все другие (места проведения) были решены предварительно, еще в 2010 году, то этот, который состоится у нас, решался в этом месяце, и он предоставлен нам. Таким образом, практически с сегодняшнего дня мы начинаем подготовку к нему", - отметил председатель КОГА.