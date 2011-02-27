Результаты матчей 28-го тура английской Премьер-лиги

А Бирмингем выиграл Кубок лиги

Завершились сегодняшние матчи 28-го тура английской Премьер-лиги Вест Хэм - Ливерпуль 3:1 (Паркер 22, Ба 45, Крул 90+1 - Джонсон 83) Манчестер Сити - Фулхэм 1:1 (Балотелли 26 - Дафф 48) Завтра тур продолжат Сток Сити и Вест Бромвич Матчи Челси - Бирмингем и Тоттенхэм - Арсенал перенесены на 20 апреля, т.к. Арсенал и Бирмингем сегодня разыграли финал Кубка лиги. Арсенал - Бирмингем 1:2 (ван Перси 39 - Жигич 28, Мартинс 89) Таким образом, Бирмингем - обладатель Кубка Лиги.

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