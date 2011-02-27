На Киевском водохранилище пройдет этап Чемпионата мира

Киевская область получила право на проведение в июле этого года этапа Чемпионата мира по водной «Формуле-1».

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня в интервью журналистам в городе Иванков Киевской области заявил губернатор Киевщины Анатолий ПРИСЯЖНЮК.

«Я вчера представлял Киевскую область в Монако, где нам предоставили право проводить этап Чемпионата мира на Киевском водохранилище в июле месяце по водной «Формуле-1», - сказал А.ПРИСЯЖНЮК.

«Это, кстати, один из этапов по подготовке Киевской области к празднованию 80-летия со дня основания области», - добавил губернатор.