Результаты матчей 28 тура английской Премьер-лиги

Манчестер - без вариантов...

Английская Премьер-лига. 28 тур Уиган – Манчестер Юнайтед 0:4 (Эрнандес 17, 74, Руни 83, Фабио 87) Эвертон – Сандерленд 2:0 (Бэкфорд 8, 39) Астон Вилла – Блэкберн 4:1 (Янг 49 пен., 82, Хенли 62 авт., Даунинг 64 - Калинич 81) Вулверхэмптон – Блэкпул 4:0 (Джервис, 3, О’Хара 55, Эбенкс-Блейк 79, 90) Ньюкасл – Болтон 1:1 (Нолан 18 - Старридж 38) *** Остальные матчи тура состоятся 27 февраля Вест Хэм - Ливерпуль Ман Сити - Фулхэм 28 февраля Сток Сити - Вест Бромвич 20 апреля Челси - Бирмингем Тоттенхэм - Арсенал Кроме того, 1 марта будет сыгран пропущенный матч 18-го тура Челси - МЮ

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