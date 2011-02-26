Результаты матчей 28 тура английской Премьер-лиги
18:54, 26 февраля 2011Спорт
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Манчестер - без вариантов...
Английская Премьер-лига. 28 тур
Уиган – Манчестер Юнайтед 0:4 (Эрнандес 17, 74, Руни 83, Фабио 87)
Эвертон – Сандерленд 2:0 (Бэкфорд 8, 39)
Астон Вилла – Блэкберн 4:1 (Янг 49 пен., 82, Хенли 62 авт., Даунинг 64 - Калинич 81)
Вулверхэмптон – Блэкпул 4:0 (Джервис, 3, О’Хара 55, Эбенкс-Блейк 79, 90)
Ньюкасл – Болтон 1:1 (Нолан 18 - Старридж 38)
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Остальные матчи тура состоятся
27 февраля
Вест Хэм - Ливерпуль
Ман Сити - Фулхэм
28 февраля
Сток Сити - Вест Бромвич
20 апреля
Челси - Бирмингем
Тоттенхэм - Арсенал
Кроме того, 1 марта будет сыгран пропущенный матч 18-го тура
Челси - МЮ
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