Результаты матчей 28 тура английской Премьер-лиги

18:54, 26 февраля 2011
Спорт
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Манчестер - без вариантов...

Английская Премьер-лига. 28 тур

Уиган – Манчестер Юнайтед 0:4 (Эрнандес 17, 74, Руни 83, Фабио 87)

Эвертон – Сандерленд 2:0 (Бэкфорд 8, 39)

Астон Вилла – Блэкберн 4:1 (Янг 49 пен., 82, Хенли 62 авт., Даунинг 64 - Калинич 81)

Вулверхэмптон – Блэкпул 4:0 (Джервис, 3, О’Хара 55, Эбенкс-Блейк 79, 90)

Ньюкасл – Болтон 1:1 (Нолан 18 - Старридж 38)

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Остальные матчи тура состоятся

27 февраля

Вест Хэм - Ливерпуль

Ман Сити - Фулхэм

28 февраля

Сток Сити - Вест Бромвич

20 апреля

Челси - Бирмингем

Тоттенхэм - Арсенал

Кроме того, 1 марта будет сыгран пропущенный матч 18-го тура

Челси - МЮ

 

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