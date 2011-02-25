Результаты 1/16 Лиги Европы
Динамо выходит на Манчестер Сити
Сегодняшними ответными матчами завершился этап 1/16 Лиги Европы
Брага - Лех 2:0. Первый матч 0:1
Аякс - Андерлехт 2:0 (3:0)
ПСЖ - БАТЭ 0:0 (2:2)
Вильярреал - Наполи 2:1 (0:0)
Штутгарт - Бенфика 0:1 (1:2)
Твенте - Рубин 2:2 (2:0)
Манчестер Сити - Арис 3:0 (0:0)
Динамо - Бешикташ 4:0 (4:1)
Напомним, что ранее сыграли
Зенит - Янг Бойз 3:1. Первый матч 1:2
Спартак - Базель 1:1 (3:2)
Ливерпуль - Спарта 1:0 (0:0)
Спортинг - Глазго Рейнджерс 2:2 (1:1)
Байер - Металлист 2:0 (4:0)
ПСВ - Лилль 3:1 (2:2)
ЦСКА - ПАОК 1:1 (1:0)
Порту - Севилья 0:1 (2:1)
***
Матчи 1/8 пройдут 10 и ответные 17 марта в парах:
Бенфика - ПСЖ
Динамо - Манчестер Сити
Твенте - Зенит
ЦСКА - Порту
ПСВ - Рейнджерс
Байер - Вильяреал
Аякс - Спартак
Брага - Ливерпуль