Результаты 1/16 Лиги Европы

00:02, 25 февраля 2011
Спорт
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Динамо выходит на Манчестер Сити

Сегодняшними ответными матчами завершился этап 1/16 Лиги Европы

Брага - Лех 2:0. Первый матч 0:1

Аякс - Андерлехт 2:0 (3:0)

ПСЖ - БАТЭ 0:0 (2:2)

Вильярреал - Наполи 2:1 (0:0)

Штутгарт - Бенфика 0:1 (1:2)

Твенте - Рубин 2:2 (2:0)

Манчестер Сити - Арис 3:0 (0:0)

Динамо - Бешикташ 4:0 (4:1)

Напомним, что ранее сыграли

Зенит - Янг Бойз 3:1. Первый матч 1:2

Спартак - Базель 1:1 (3:2)

Ливерпуль - Спарта 1:0 (0:0)

Спортинг - Глазго Рейнджерс 2:2 (1:1)

Байер - Металлист 2:0 (4:0)

ПСВ - Лилль 3:1 (2:2)

ЦСКА - ПАОК 1:1 (1:0)

Порту - Севилья 0:1 (2:1)

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Матчи 1/8 пройдут 10 и ответные 17 марта в парах:

Бенфика - ПСЖ

Динамо - Манчестер Сити

Твенте - Зенит

ЦСКА - Порту

ПСВ - Рейнджерс

Байер - Вильяреал

Аякс - Спартак

Брага - Ливерпуль

 

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