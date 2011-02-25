Результаты 1/16 Лиги Европы

Динамо выходит на Манчестер Сити

Сегодняшними ответными матчами завершился этап 1/16 Лиги Европы Брага - Лех 2:0. Первый матч 0:1 Аякс - Андерлехт 2:0 (3:0) ПСЖ - БАТЭ 0:0 (2:2) Вильярреал - Наполи 2:1 (0:0) Штутгарт - Бенфика 0:1 (1:2) Твенте - Рубин 2:2 (2:0) Манчестер Сити - Арис 3:0 (0:0) Динамо - Бешикташ 4:0 (4:1) Напомним, что ранее сыграли Зенит - Янг Бойз 3:1. Первый матч 1:2 Спартак - Базель 1:1 (3:2) Ливерпуль - Спарта 1:0 (0:0) Спортинг - Глазго Рейнджерс 2:2 (1:1) Байер - Металлист 2:0 (4:0) ПСВ - Лилль 3:1 (2:2) ЦСКА - ПАОК 1:1 (1:0) Порту - Севилья 0:1 (2:1) *** Матчи 1/8 пройдут 10 и ответные 17 марта в парах: Бенфика - ПСЖ Динамо - Манчестер Сити Твенте - Зенит ЦСКА - Порту ПСВ - Рейнджерс Байер - Вильяреал Аякс - Спартак Брага - Ливерпуль

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