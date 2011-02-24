Букмекеры «выводят» Динамо в 1/8 Лиги Европы

Киевское "Динамо" является фаворитом первого матча 1/16 финала Лиги Европы-2010/2011 против стамбульского "Бешикташа" по версии авторитетной букмекерской конторы "William Hill".

На победу украинской команды ставки принимаются как 1,67 к 1 (чем меньше коэффициент, тем больше вероятность события), а победа турков оценивается коэффициентом 5,00 к 1. Ничейный результат - 3,80 к 1.

В успех харьковского "Металлиста" букмекеры не верят, принимая ставки на победу команды Мирона Маркевича с коэффициентом 9,00 к 1, в то время как выигрыш "Байера" видится им гораздо вероятней - 1,36 к 1. Ничейный результат - 4,50 к 1.

Напомним, матч "Динамо" - "Бешикташ" состоится сегодня в Киеве в 22:05, прямая трансляция на "ICTV" и "Спорт 1". В 20:05 в Леверкузене начнут свой матч "Байер" и "Металлист". Начало игры в 20:05 по киевскому времени.

Gazeta.ua