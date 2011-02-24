Бешикташ надеется на чудо

Главный тренер "Бешикташа" Бернд Шустер в преддверии ответного матча 1/16 финала Лиги Европы с киевским "Динамо" отметил, что турецкий клуб надеется на чудо. Напомним, что первый поединок завершился победой украинского клуба со счётом 1:4.

"В футболе случаются чудеса, и мы их видели. Собственно, мы приехали сюда, чтобы совершить это чудо.

Мы обсуждали в команде, с чем связаны нынешние неудачи. Сошлись на том, что нам просто не везёт. Но мы постараемся преодолеть эту неудачную полосу.

Я помню те времена, когда работал в "Шахтёре", мне уже доводилось играть с "Динамо". Помню, тут была ничья — 1:1. "Шахтёр" и "Динамо" — гранды украинского футбола, которые разыгрывают чемпионство. Правда, в те времена сильнее было "Динамо", но в последнее время ситуация изменилась. Вот и всё, что я могу сказать на этот счёт".

Чемпионат.ру