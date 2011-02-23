Результаты матчей Лиги чемпионов
23:38, 23 февраля 2011Спорт
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Один гол на четыре команды
Сегодняшними играми завершился круг первых матчей плей-офф 1/8 Лиги Чемпионов УЕФА
Марсель - МЮ 0:0
Интер - Бавария 0:1 (Гомес 90)
Ответные встречи состоятся
8 марта
Шахтер - Рома. Первый матч 3:2
Барселона - Арсенал (1:2)
9 марта
Тоттенхэм - Милан (1:0)
Шальке 04 - Валенсия (1:1)
15 марта
МЮ - Марсель (0:0)
Бавария - Интер (1:0)
16 марта
Челси - Копенгаген (2:0)
Реал Мадрид - Лион (1:1)
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