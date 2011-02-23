Результаты матчей Лиги чемпионов

23:38, 23 февраля 2011
Спорт
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Один гол на четыре команды

Сегодняшними играми завершился круг первых матчей плей-офф 1/8 Лиги Чемпионов УЕФА

Марсель - МЮ 0:0

Интер - Бавария 0:1 (Гомес 90)

Ответные встречи состоятся

8 марта

Шахтер - Рома. Первый матч 3:2

Барселона - Арсенал (1:2)

9 марта

Тоттенхэм - Милан (1:0)

Шальке 04 - Валенсия (1:1)

15 марта

МЮ - Марсель (0:0)

Бавария - Интер (1:0)

16 марта

Челси - Копенгаген (2:0)

Реал Мадрид - Лион (1:1)

 

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