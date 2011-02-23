Результаты матчей Лиги чемпионов

Один гол на четыре команды

Сегодняшними играми завершился круг первых матчей плей-офф 1/8 Лиги Чемпионов УЕФА Марсель - МЮ 0:0 Интер - Бавария 0:1 (Гомес 90) Ответные встречи состоятся 8 марта Шахтер - Рома. Первый матч 3:2 Барселона - Арсенал (1:2) 9 марта Тоттенхэм - Милан (1:0) Шальке 04 - Валенсия (1:1) 15 марта МЮ - Марсель (0:0) Бавария - Интер (1:0) 16 марта Челси - Копенгаген (2:0) Реал Мадрид - Лион (1:1)

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