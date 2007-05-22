Состоится пресс-конференция, посвященная Международному турниру по профессиональному боксу

23 мая о 12:00 в конференц-зале развлекательного комплекса «АРЕНА» состоится пресс-конференция, посвященная Международному турниру по профессиональному боксу «The King of the ring». Организатор соревнований – промоутерская компания National Box Promotion. Присутствующие: Виталий Кличко, Вадим Бухкалов, Юрий Нужненко. Представителям СМИ просьба сообщить о присутствии. Тел. 8 (067) 405-43-29 (Светлана) E-mail: pr@nbp.com.ua www.boxnews.com.ua"

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