Состоится пресс-конференция, посвященная Международному турниру по профессиональному боксу
11:05, 22 мая 2007Спорт
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23 мая о 12:00 в конференц-зале развлекательного комплекса «АРЕНА» состоится пресс-конференция, посвященная Международному турниру по профессиональному боксу «The King of the ring».
Организатор соревнований – промоутерская компания National Box Promotion.
Присутствующие: Виталий Кличко, Вадим Бухкалов, Юрий Нужненко.
Представителям СМИ просьба сообщить о присутствии.
Тел. 8 (067) 405-43-29 (Светлана)
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