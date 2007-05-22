Состоится пресс-конференция, посвященная Международному турниру по профессиональному боксу

11:05, 22 мая 2007
Спорт
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23 мая о 12:00 в конференц-зале развлекательного комплекса «АРЕНА» состоится пресс-конференция, посвященная Международному турниру по профессиональному боксу «The King of the ring».

Организатор соревнований – промоутерская компания National Box Promotion.

Присутствующие: Виталий Кличко, Вадим Бухкалов, Юрий Нужненко.

Представителям СМИ просьба сообщить о присутствии.

Тел. 8 (067) 405-43-29 (Светлана)

E-mail:  pr@nbp.com.ua

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