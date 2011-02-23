Стадион «Шахтер» будет выглядеть как в 1936 году

Стадион "Шахтер" в Донецке будет реконструирован в своем виде по состоянию 1936 год.

Об этом на встрече с болельщиками рассказал генеральный директор клуба Сергей Палкин.

"Не секрет, что стадион "Шахтер" находится над шахтными выработками и с технической точки зрения его реконструировать очень сложно. Некоторые сваи уже уходят глубоко в землю. Но у нас в данный момент работает группа экспертов, которая разрабатывает оптимальный путь реконструкции стадиона.

Мы хотим на старом стадионе "Шахтера" воспроизвести архитектуру 1936 года, чтобы наши болельщики смогли своими глазами увидеть тот стадион, с которого зарождалась история нашего клуба. Над этим сейчас работаем", - цитирует Палкина Чемпіон.