Стадион «Шахтер» будет выглядеть как в 1936 году
08:59, 23 февраля 2011Спорт
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Реконструировать очень сложно
Стадион "Шахтер" в Донецке будет реконструирован в своем виде по состоянию 1936 год.
Об этом на встрече с болельщиками рассказал генеральный директор клуба Сергей Палкин.
"Не секрет, что стадион "Шахтер" находится над шахтными выработками и с технической точки зрения его реконструировать очень сложно. Некоторые сваи уже уходят глубоко в землю. Но у нас в данный момент работает группа экспертов, которая разрабатывает оптимальный путь реконструкции стадиона.
Мы хотим на старом стадионе "Шахтера" воспроизвести архитектуру 1936 года, чтобы наши болельщики смогли своими глазами увидеть тот стадион, с которого зарождалась история нашего клуба. Над этим сейчас работаем", - цитирует Палкина Чемпіон.
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