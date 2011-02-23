Результаты матчей Лиги чемпионов

Вечером еще две игры

Завершились очередные матчи 1/8 Лиги Чемпионов УЕФА Копенгаген - Челси 0:2 (Анелька 16, 54) Лион - Реал Мадрид 1:1 (Гомис 83 - Бензема 65) Сегодня круг первых матчей 1/8 плей-офф завершат Марсель - МЮ и Интер - Бавария *** Ответные встречи 8 марта Шахтер - Рома. Первый матч 3:2 Барселона - Арсенал (1:2) 9 марта Тоттенхэм - Милан (1:0) Шальке 04 - Валенсия (1:1) 15 марта МЮ - Марсель (?:?) Бавария - Интер (?:?) 16 марта Челси - Копенгаген (2:0) Реал Мадрид - Лион (1:1)

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