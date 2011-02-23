Результаты матчей Лиги чемпионов
07:51, 23 февраля 2011Спорт
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Вечером еще две игры
Завершились очередные матчи 1/8 Лиги Чемпионов УЕФА
Копенгаген - Челси 0:2 (Анелька 16, 54)
Лион - Реал Мадрид 1:1 (Гомис 83 - Бензема 65)
Сегодня круг первых матчей 1/8 плей-офф завершат Марсель - МЮ и Интер - Бавария
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Ответные встречи
8 марта
Шахтер - Рома. Первый матч 3:2
Барселона - Арсенал (1:2)
9 марта
Тоттенхэм - Милан (1:0)
Шальке 04 - Валенсия (1:1)
15 марта
МЮ - Марсель (?:?)
Бавария - Интер (?:?)
16 марта
Челси - Копенгаген (2:0)
Реал Мадрид - Лион (1:1)
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