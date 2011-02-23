Результаты матчей Лиги чемпионов

07:51, 23 февраля 2011
Спорт
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Вечером еще две игры

Завершились очередные матчи 1/8 Лиги Чемпионов УЕФА

Копенгаген - Челси 0:2 (Анелька 16, 54)

Лион - Реал Мадрид 1:1 (Гомис 83 - Бензема 65)

Сегодня круг первых матчей 1/8 плей-офф завершат Марсель - МЮ и Интер - Бавария

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Ответные встречи

8 марта

Шахтер - Рома. Первый матч 3:2

Барселона - Арсенал (1:2)

9 марта

Тоттенхэм - Милан (1:0)

Шальке 04 - Валенсия (1:1) 

15 марта

МЮ - Марсель (?:?)

Бавария - Интер (?:?)

16 марта

Челси - Копенгаген (2:0)

Реал Мадрид - Лион (1:1)

 

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