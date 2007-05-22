22 автобуса с киевлянами отправляются в Донецк

На самый принципиальный поединок второго круга между «Шахтером» и «Динамо», который состоится завтра, собирается около тысячи самых преданных поклонников столичной команды. В Донецк группа поддержки киевлян отправится на 22 автобусах.

«О том, что организовывается эта поездка, мы сообщили болельщикам еще два месяца назад, - сказал вице-президент «Динамо» по связям с общественностью Вадим Костюченко. - За это время поступило 2 200 заявок, а сколько было звонков - трудно представить. Но на РСК «Олимпийский» нам, как гостям, выделено два сектора, каждый из которых вмещает по 500 человек. Поэтому поддержать любимую команду отправятся наиболее активные представители нашего фан-сектора. Основная часть болельщиков поедет на автобусах, небольшая группа - на самолете, а кто захочет - своим ходом».

«Хотелось бы объяснить, что это не финал Кубка и не встреча за Суперкубок Украины, где каждой из команд выделяется по 40 процентов от общего количества мест. В чемпионате же все лимитировано, - добавил Костюченко. - Вот 27 мая в Киеве динамовцев смогут поддержать все желающие. Разумеется, если хватит мест. Что касается матча между фанатами «Динамо» и «Шахтера», то он, скорее всего, не состоится, поскольку киевские болельщики на турнире, который проходил не так давно во Львове, были неприятно удивлены, узнав в игроках из Донецка профессионалов», сообщает газета «Спорт-Экспресс в Украине».

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