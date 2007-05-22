Абрамович разрешил Шевченко вернуться в Милан

Лондонский "Челси" и итальянский "Милан" перед финалом Лиги чемпионов в Афинах проведут переговоры о возвращении в миланский клуб Андрея Шевченко, пишет в выпуске от 22 мая издание The Sun. Капитан сборной Украины получил разрешение Романа Абрамовича на переход в другой клуб.

"Милан" рассчитывает либо взять украинского форварда в аренду, либо выкупить его трансфер полностью за 12 миллионов фунтов стерлингов плюс грузинского защитника Каху Каладзе. Шевченко будет присутствовать на финале Лиги чемпионов между "Миланом" и "Ливерпулем", получив личное предложение от президента итальянского клуба Сильвио Берлускони.

Напомним, что "Челси" приобрел Шевченко у "Милана" в конце мая 2006 года за 30 миллионов фунтов стерлингов. В составе лондонского клуба в нынешнем сезоне украинец провел 52 игры и забил 14 мячей. В качестве замены Шевченко "Челси" рассматривает вариант приобретения у "Вест Хэма" нападающего сборной Аргентины Карлоса Тевеса.

Лента.ру