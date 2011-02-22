У соперника Шахтера новый тренер

Бывший форвард футбольной сборной Италии, 36-летний Винченцо Монтелла стал главным тренером клуба "Рома". На этом посту Монтелла сменил Клаудио Раньери, который в минувшее воскресенье подал в отставку.

"Рома" - соперник донецкого "Шахтера" в 1/8 Лиги чемпионов. В первой игре в Риме "Шахтер" выиграл 3:2, ответный матч в Донецке состоится 8 марта.