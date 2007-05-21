Блохин назвал состав сборной на игру с Францией

В понедельник, 21 мая, главный тренер национальной сборной Украины Олег Блохин обнародовал список игроков, которые будут готовиться к отборному поединку Евро-2008 против Франции, которая пройдет 2 июня в Париже, и к товарищеской встрече с Новой Зеландией, которая запланирована на 6 июня в Киеве.

В списку Блохина попал 21 исполнитель, в том числе три вратаря и восемнадцать полевых игроков. Среди них отсутствуют форвард английского «Челси» Андрей Шевченко, который, в результате паховой грыжи, недавно перенес операцию, и киевский динамовец Сергей Ребров, пропустивший в последнее время много матчей клуба из-за травмы.

Вместо этого новых фамилий в составе сборной не появилось – тренерский штаб решил обойтись проверенными бойцами. Впрочем, после длинного перерыва в ряды главной команды страны вернулся фланговый игрок донецкого «Шахтера» Алексей Гай. Комментируя свой выбор, Олег Блохин отметил: «Больше всего меня тревожит состояние тех кандидатов, которые не имеют постоянной игровой практики в клубах, проводя много времени на скамье запасных».

Также наставник украинцев выразил свою обеспокоенность уровнем подготовки Андрея Воронина, который по окончании сезона в бундеслиге несколько выпадет из тренировочного процесса. Однако, по словам тренера, новобранец «Ливерпуля» будет поддерживать форму под надзором Семена Альтмана в составе одесского «Черноморца». Учебно-тренировочный сбор национальной команды начнется 28 мая.

Наибольшее количество исполнителей – по пять – в этот раз в сборную делегировали три клуба: «Динамо», «Шахтер» и днепропетровский «Днепр». «Черноморец» и полтавская «Ворскла» представлены в «парижском» списке лишь одним футболистом. Еще четверо исполнителей выступают в заграничных чемпионатах.

Состав сборной Украины

Вратари: Александр Шовковский («Динамо» Киев), Максим Старцев («Днепр» Днепропетровск), Андрей Пятов («Ворскла» Полтава»).

Защитники: Андрей Несмачный («Динамо»), Дмитрий Чигринский, Александр Кучер (оба – «Шахтер» Донецк), Андрей Русол, Владимир Езерский (оба – «Днепр»), Вячеслав Свидерский («Черноморец» Одесса).

Полузащитники: Олег Гусев, Руслан Ротань, Тарас Михалик (все – «Динамо»), Алексей Гай («Шахтер»), Сергей Назаренко, Олег Шелаев (оба – «Днепр»), Анатолий Тимощук («Зенит» Санкт-Петербург, Россия), Максим Калиниченко («Спартак» Москва, Россия), Евгений Левченко («Гронинген», Нидерланды).

Нападающие: Алексей Белик, Андрей Воробей (оба – «Шахтер»), Андрей Воронин («Ливерпуль», Англия).

ФФУ