Милевский возглавил рейтинг Лиги Европы

Нападающий киевского «Динамо» Артем Милевский возглавил рейтинг игроков клубов-участников Лиги Европы, которые чаще всего зарабатывают штрафные удары для своих команд в нынешнем розыгрыше турнира.

Во всех состоявшихся матчах Лиги Европы-2010/11 Милевский нарушал 34 раза. Второе и третье места в опубликованном УЕФА рейтинге делят нападающий харьковского «Металлиста» Барселлос Тайсон и игрок венского „Рапида“ Танью Кайхон — эти исполнители принесли своим командам по 22 штрафных удара. Замыкают же первую пятерку еще один представитель „Металлиста“ — Эдмар, и форвард бельгийского „Андерлехта“ Мубарак Буссуфа — по 20 фолов, пишет ZN,UA со ссылкой на материалы ФК Динамо.

Рейтинг заработанных фолов:

1. Артем Милевский („Динамо“) — 34 фола

2. Барселлос Тайсон („Металлист“) — 22

3. Танью Кайхан („Рапид“) — 22

4. Мубарак Буссуфа („Андерлехт“) — 20

5. Эдмар („Металлист“) — 20

В другом рейтинге где чаще других идут на нарушение правил, уверенно лидирует нападающий белорусского БАТЭ Виталий Родионов. В этом сезоне Лиги Европы он фолил 30 раз.

За ним с большим отставанием следует Кристоф Шпихер из швейцарского „Янг Бойз“ (18 фолов), а среди большой группы игроков, которые с показателем в 16 фолов делят между собой третье место рейтинга грубиянов Лиги Европы, числится капитан харьковского «Металлиста» Милан Обрадович.