Ромарио забил свой тысячный гол

Бывший нападающий сборной Бразилии по футболу Ромарио забил 1000-ый гол в своей карьере, передает Би-би-си

Юбилейный гол был забит с пенальти в ходе воскресного матча чемпионата Бразилии по футболу в Рио-де -Жанейро.

Правда при этом, 41-летний Ромарио признает, что посчитал голы, забитые в молодости и в товарищеских играх.

В истории футбола есть только один игрок, забивший тысячу мячей в официальных матчах - это бразилец Пеле.

Тысячный гол в своей карьере он также забил с пенальти - произошло это 19 ноября 1969 года на стадионе "Маракана".

Несмотря на неординарную статистику подсчета голов, Ромарио был окружен толпой болельщиков и коллег по команде, которые бросились его поздравлять.

Матч между командами "Васко да Гама" и "Спорт Ресифи" удалось возобновить только через 16 минут.

В телевизионном интервью Ромарио посвятил забитый гол своей семье и детям.

Однако достижение Ромарио вряд ли будет признано Международной федерацией футбола - согласно правилам ФИФА, учитываются только голы, забитые в официальных соревнованиях.