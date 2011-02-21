Соперник Шахтера остался без тренера
07:57, 21 февраля 2011Спорт
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"Рома" впечатляюще проиграла
Клаудио Раньери ушел в отставку с поста тренера футбольного клуба "Рома" после сокрушительного поражения команды в воскресенье в Генуе, сообщает Би-би-си.
В матче с "Дженуа" "Рома" проиграл со счетом 4:3, несмотря на то, что клуб вел в счете 0:3. Это стало третьим поражением клуба подряд.
"Рома" - соперник донецкого "Шахтера" в 1/8 Лиги чемпионов. В первой игре в Риме "Шахтер" выиграл 3:2, ответный матч в Донецке состоится 8 марта.
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