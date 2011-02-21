Соперник Шахтера остался без тренера

Клаудио Раньери ушел в отставку с поста тренера футбольного клуба "Рома" после сокрушительного поражения команды в воскресенье в Генуе, сообщает Би-би-си.

В матче с "Дженуа" "Рома" проиграл со счетом 4:3, несмотря на то, что клуб вел в счете 0:3. Это стало третьим поражением клуба подряд.

"Рома" - соперник донецкого "Шахтера" в 1/8 Лиги чемпионов. В первой игре в Риме "Шахтер" выиграл 3:2, ответный матч в Донецке состоится 8 марта.