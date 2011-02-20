Милевский возглавил рейтинг Лиги Европы

Нападающий киевского «Динамо» Артем Милевский возглавил своеобразный рейтинг игроков клубов-участников Лиги Европы, которые чаще всего зарабатывают штрафные удары для своих команд в нынешнем розыгрыше турнира.

Во всех состоявшихся матчах Лиги Европы-2010/11 на Милевском фолили 34 раза. Второе и третье места в опубликованном УЕФА рейтинге делят нападающий харьковского «Металлиста» Барселлос Тайсон и игрок венского «Рапида» Танью Кайхон - эти исполнители принесли своим командам по 22 штрафных удара. Замыкают же первую пятерку еще один представитель «Металлиста» - Эдмар, и форвард бельгийского «Андерлехта» Мубарак Буссуфа - по 20 фолов.

Рейтинг заработанных фолов:

1. Артем Милевский («Динамо») — 34 фола 2. Барселлос Тайсон («Металлист») — 22 3. Танью Кайхан («Рапид») — 22 4. Мубарак Буссуфа («Андерлехт») — 20 5. Эдмар («Металлист») — 20

В противоположном рейтинге, добавляет сайт ФК Динамо, посвященном футболистам, которые чаще других идут на нарушение правил, уверенно лидирует нападающий белорусского БАТЭ Виталий Родионов. В этом сезоне Лиги Европы он фолил 30 раз.

За ним с большим отставанием следует Кристоф Шпихер из швейцарского «Янг Бойз» (18 фолов), а среди большой группы игроков, которые с показателем в 16 фолов делят между собой третье место рейтинга грубиянов Лиги Европы, числится капитан харьковского «Металлиста» Милан Обрадович.