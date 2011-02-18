Фанов Шахтера, которые подрались в Риме, отправили домой

Посольство Украины в Итальянской Республике подтвердило факт задержания итальянскими полицейскими 16 февраля с.г. в г. Риме семи граждан Украины - болельщиков ФК „Шахтер”.

Как сообщили УНИАН в Департаменте информационной политики Министерства иностранных дел Украины, по информации дипучреждения, 17 февраля с.г. при содействии консульских сотрудников наши соотечественники оплатили административный штраф и в тот же день были освобождены и отправлены на Родину.

Как сообщал УНИАН, итальянские карабинеры арестовали семь украинцев - болельщиков футбольного клуба “Шахтер” (Донецк) после матча с “Ромой” 16 февраля в Риме.

По данным “Української газети в Італії”, между “возбужденными победой и алкоголем” болельщиками “Шахтера” возникла ссора, которая переросла в драку на площади Чинквеченто, напротив главного железнодорожного вокзала Рима - Термини. Карабинеры, которые прибыли на место происшествия, констатировали жестокую драку между украинскими фанатами в возрасте от 19 до 37 лет. Некоторые из них нуждались в медицинской помощи.

Издание сообщает, что полиция арестовала всех семерых участников драки.