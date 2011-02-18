Семин надеется на полный стадион в ответном матче

Киевское "Динамо" много работало над стандартными положениями зимой, и это принесло свои плоды.

Такого мнения придерживается главный тренер киевлян Юрий Семин.

"Поздравляю болельщиков с победой. Я благодарен ребятам за то, что прошли все такие тяжелые сборы. Уже с "Зенитом" мы играли в очень неплохой футбол. Самоотдача была сегодня на высочайшем уровне. Но и "Бешикташ" мог забить неоднократно", - сказал он.

"Мы много работали над стандартными положениями. На сборах были с этим проблемы, а сегодня все было хорошо. Это сложный элемент, но сегодня он нам удался", - прибавил тренер.

Однако, по словам Семина, впереди повторный матч, который был очень тяжелым.

"Будет вторая игра, и отнестись к ней нужно очень серьезно. Будет два выходных, а затем пойдет интенсивная работа. Надеемся на полный стадион в ответном матче", - цитирует наставника dynamomania.com.

Напомним, "Динамо" вчера на выезде одержало уверенную победу над "Бешикташем" 1-4.

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