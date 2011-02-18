Результаты матчей Лиги Европы
У российских клубов день камбеков
Завершились сегодняшние матчи 1/16 финала Лиги Европы
Янг Бойз - Зенит 2:1. Зенит открыл счет на 19-й минуте, но пропустил на 46-й и 90+4.
Базель - Спартак М 2:3. Спартак ушел на перерыв, проигрывая 0:2 (37, 41) но с лихвой отыгрался (61, 69, 90).
Спарта - Ливерпуль 0:0
Глазго Рейнджерс - Спортинг 1:1
Лилль - ПСВ 2:2
Севилья - Порту 1:2
ПАОК - ЦСКА М 0:1
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В остальных сегодняшних встречах 1/16 Лиги Европы зафиксированы результаты
Бешикташ - Динамо 1:4 (Куарежма 37 - Вукоевич 27, Шевченко 50, Юссуф 57, Гусев 90 пен.)
Металлист - Байер 0:4 (Дердийок 23, Кастро 72, Сэм 90, 90+2)
Рубин - Твенте 0:2
Лех (Познань) - Брага 1:0
Андерлехт - Аякс 0:3
Наполи - Вильярреал 0:0
БАТЭ - ПСЖ 2:2
Бенфика - Штутгарт 2:1
Арис - Манчестер Сити 0:0 (матч прошел 15 февраля)
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Команды встретятся в ответных играх 24 февраля, кроме ЦСКА-ПАОК (22-го) и Порту - Севилья (23-го)