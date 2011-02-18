Результаты матчей Лиги Европы

Завершились сегодняшние матчи 1/16 финала Лиги Европы

Янг Бойз - Зенит 2:1. Зенит открыл счет на 19-й минуте, но пропустил на 46-й и 90+4.

Базель - Спартак М 2:3. Спартак ушел на перерыв, проигрывая 0:2 (37, 41) но с лихвой отыгрался (61, 69, 90).

Спарта - Ливерпуль 0:0

Глазго Рейнджерс - Спортинг 1:1

Лилль - ПСВ 2:2

Севилья - Порту 1:2

ПАОК - ЦСКА М 0:1

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В остальных сегодняшних встречах 1/16 Лиги Европы зафиксированы результаты

Бешикташ - Динамо 1:4 (Куарежма 37 - Вукоевич 27, Шевченко 50, Юссуф 57, Гусев 90 пен.)

Металлист - Байер 0:4 (Дердийок 23, Кастро 72, Сэм 90, 90+2)

Рубин - Твенте 0:2

Лех (Познань) - Брага 1:0

Андерлехт - Аякс 0:3

Наполи - Вильярреал 0:0

БАТЭ - ПСЖ 2:2

Бенфика - Штутгарт 2:1

Арис - Манчестер Сити 0:0 (матч прошел 15 февраля)

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Команды встретятся в ответных играх 24 февраля, кроме ЦСКА-ПАОК (22-го) и Порту - Севилья (23-го)