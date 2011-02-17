В Риме арестованы болельщики "Шахтера"

Итальянские карабинеры арестовали семь украинцев - болельщиков футбольного клуба “Шахтер” (Донецк) после матча c “Ромой” 16 февраля в Риме.

Об этом сообщает сегодня “Украинская газета в Италии”.

Согласно сообщению, между “возбужденными победой и алкоголем” болельщиками “Шахтера” возникла ссора, которая переросла в драку на площади Чинквеченто, напротив главного железнодорожного вокзала Рима - Термини.

Карабинеры, которые прибыли на место события, констатировали жестокую драку между украинскими фанами футбола в возрасте от 19 до 37 лет. Некоторые из них нуждались в медицинской помощи.

Издание сообщает, что полиция арестовала всех семерых участников драки.

Сегодня утром они предстали перед судом, однако вынесенный приговор пока неизвестный.

Газета также отмечает, что столкновения на стадионах - не редкость для Италии, однако в этом случае местные СМИ удивляются, как драка могла произойти между тиффози одной и той же команды.