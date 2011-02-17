Динамо выиграло у Бешикташа

21:52, 17 февраля 2011
Спорт
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Результаты матчей Лиги Европы

Состоялся матч 1/16 Лиги Европы в Стамбуле

Бешикташ - Динамо 1:4 (Куарежма 37 - Вукоевич 27, Шевченко 50, Юссуф 57, Гусев 90 пен.)

Команды встретятся в ответной игре в Киеве 24 февраля.

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В остальных сегодняшних встречах 1/16 Лиги Европы зафиксированы результаты

Металлист - Байер 0:4 (Дердийок 23, Кастро 72, Сэм 90, 90+2)

Рубин - Твенте 0:2

Лех (Познань) - Брага 1:0

Андерлехт - Аякс 0:3

Наполи - Вильярреал 0:0

БАТЭ - ПСЖ 2:2

Бенфика - Штутгарт 2:1

Арис - Манчестер Сити 0:0 (матч прошел 15 февраля)

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В эти минуты начинаются встречи

Янг Бойз - Зенит

Базель - Спартак М

Спарта - Ливерпуль

Глазго Рейнджерс - Спортинг

Лилль - ПСВ Эйндховен

Севилья - Порту

ПАОК - ЦСКА М

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