Динамо выиграло у Бешикташа
21:52, 17 февраля 2011Спорт
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Результаты матчей Лиги Европы
Состоялся матч 1/16 Лиги Европы в Стамбуле
Бешикташ - Динамо 1:4 (Куарежма 37 - Вукоевич 27, Шевченко 50, Юссуф 57, Гусев 90 пен.)
Команды встретятся в ответной игре в Киеве 24 февраля.
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В остальных сегодняшних встречах 1/16 Лиги Европы зафиксированы результаты
Металлист - Байер 0:4 (Дердийок 23, Кастро 72, Сэм 90, 90+2)
Рубин - Твенте 0:2
Лех (Познань) - Брага 1:0
Андерлехт - Аякс 0:3
Наполи - Вильярреал 0:0
БАТЭ - ПСЖ 2:2
Бенфика - Штутгарт 2:1
Арис - Манчестер Сити 0:0 (матч прошел 15 февраля)
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В эти минуты начинаются встречи
Янг Бойз - Зенит
Базель - Спартак М
Спарта - Ливерпуль
Глазго Рейнджерс - Спортинг
Лилль - ПСВ Эйндховен
Севилья - Порту
ПАОК - ЦСКА М
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