Динамо выиграло у Бешикташа

Результаты матчей Лиги Европы

Состоялся матч 1/16 Лиги Европы в Стамбуле Бешикташ - Динамо 1:4 (Куарежма 37 - Вукоевич 27, Шевченко 50, Юссуф 57, Гусев 90 пен.) Команды встретятся в ответной игре в Киеве 24 февраля. *** В остальных сегодняшних встречах 1/16 Лиги Европы зафиксированы результаты Металлист - Байер 0:4 (Дердийок 23, Кастро 72, Сэм 90, 90+2) Рубин - Твенте 0:2 Лех (Познань) - Брага 1:0 Андерлехт - Аякс 0:3 Наполи - Вильярреал 0:0 БАТЭ - ПСЖ 2:2 Бенфика - Штутгарт 2:1 Арис - Манчестер Сити 0:0 (матч прошел 15 февраля) *** В эти минуты начинаются встречи Янг Бойз - Зенит Базель - Спартак М Спарта - Ливерпуль Глазго Рейнджерс - Спортинг Лилль - ПСВ Эйндховен Севилья - Порту ПАОК - ЦСКА М

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