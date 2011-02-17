Байер у Металлиста выиграл и дожал
19:50, 17 февраля 2011Спорт
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Результат матча Лиги Европы
Состоялся матч 1/16 Лиги Европы в Харькове
Металлист - Байер 0:4 (Дердийок 23, Кастро 72, Сэм 90, 90+2)
Команды встретятся в ответной игре в Леверкузене 24 февраля
В Казани уже сыграли Рубин и Твенте. Счет 0:2 в пользу гостей.
Напомним, что позавчера Арис и Манчестер Сити разошлись нулевой ничьей.
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В эти минуты начинаются другие матчи 1/16 финала
Бешикташ - Динамо
Лех (Познань) - Брага
Андерлехт - Аякс
Наполи - Вильярреал
БАТЭ - ПСЖ
Бенфика - Штутгарт
... а через два часа
Янг Бойз - Зенит
Базель - Спартак М
Спарта - Ливерпуль
Глазго Рейнджерс - Спортинг
Лилль - ПСВ Эйндховен
Севилья - Порту
ПАОК - ЦСКА М
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