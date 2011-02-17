Байер у Металлиста выиграл и дожал

Состоялся матч 1/16 Лиги Европы в Харькове

Металлист - Байер 0:4 (Дердийок 23, Кастро 72, Сэм 90, 90+2)

Команды встретятся в ответной игре в Леверкузене 24 февраля

В Казани уже сыграли Рубин и Твенте. Счет 0:2 в пользу гостей.

Напомним, что позавчера Арис и Манчестер Сити разошлись нулевой ничьей.

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В эти минуты начинаются другие матчи 1/16 финала

Бешикташ - Динамо

Лех (Познань) - Брага

Андерлехт - Аякс

Наполи - Вильярреал

БАТЭ - ПСЖ

Бенфика - Штутгарт

... а через два часа

Янг Бойз - Зенит

Базель - Спартак М

Спарта - Ливерпуль

Глазго Рейнджерс - Спортинг

Лилль - ПСВ Эйндховен

Севилья - Порту

ПАОК - ЦСКА М