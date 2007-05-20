Итоги 27 тура Чемпионата Украины по футболу

Завершился второй игровой день 27 тура Чемпионата Украины по футболу. Сыграны 4 матча:

Металлург (Запорожье) - Днепр (Днепропетровск) 1:1

Заря (Луганск) - Ворскла (Полтава) 0:0

Черноморец (Одесса) – Сталь (Алчевск) 3:0

Металлург (Донецк) – Арсенал (Киев) 2:1

Напомним, что накануне Динамо дома выиграло 2:0 у ФК Харьков, харьковский Металлист с тем же счетом расправился с Ильичевцем, и в двух матчах была зафиксирована нулевая ничья: Карпаты (Львов) - Шахтер (Донецк), Кривбасс (Кривой Рог) – Таврия (Симферополь)

В итоге Динамо с 67 очками сохраняет лидерство, у Шахтера 61 очко, Металлист укрепился на третьей позиции - 54.