Итоги 27 тура Чемпионата Украины по футболу
19:50, 20 мая 2007Спорт
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Сегодня сыграны 4 матча
|Защитник “Динамо” Андрей Несмачный борется за мяч с игроками ФК “Харьков” во время матча 27-го тура чемпионата Украины в Киеве
Металлург (Запорожье) - Днепр (Днепропетровск) 1:1
Заря (Луганск) - Ворскла (Полтава) 0:0
Черноморец (Одесса) – Сталь (Алчевск) 3:0
Металлург (Донецк) – Арсенал (Киев) 2:1
Напомним, что накануне Динамо дома выиграло 2:0 у ФК Харьков, харьковский Металлист с тем же счетом расправился с Ильичевцем, и в двух матчах была зафиксирована нулевая ничья: Карпаты (Львов) - Шахтер (Донецк), Кривбасс (Кривой Рог) – Таврия (Симферополь)
В итоге Динамо с 67 очками сохраняет лидерство, у Шахтера 61 очко, Металлист укрепился на третьей позиции - 54.
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