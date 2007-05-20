Кличко впервые стал на водные лыжи

В Киеве открыли первую в Украине канатную дорогу для водных лыж. Комплекс предназначен как для любителей, так и для профессиональных спортсменов.

Как передает “5-й канал”, именно из-за отсутствия аналогичных баз для катания, Украина пока еще ни разу не принимала участия в соревнованиях по этому виду спорта.

Канатная дорога является экологически более чище и дешевле катеров, которые обычно используют в водном спорте. Организаторы гарантируют, что катание будет доступным для всех категорий населения. Воднолыжный спорт не предусматривает возрастных ограничений. Для него также не нужна специальная физическая подготовка.

Первым канатную дорогу опробовал украинский боксер, депутат Киевсовета Виталий КЛИЧКО. До этого он еще ни разу не становился на водные лыжи.