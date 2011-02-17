Матч Металлист - Байер начнется на 4 часа раньше

Матч 1/16 финала Лиги Европы между футбольными клубами «Металлист» (Харьков) и «Байер» (Ливеркузен, Германия), который состоится сегодня, 17 февраля, из-за сильного мороза в Харькове, начнется на 4 часа раньше – не в 22.00, как было запланировано, а в 18.00.

Как сообщили корреспонденту УНИАН в пресс-службе «Металлиста», соответствующее решение приняла УЕФА.

В пресс-службе отметили, что приобретенные ранее билеты на матч остаются действительными.

По данным метеорологов, в Харькове сегодня вечером прогнозируется 18 градусов мороза.

По словам главного тренера «Металлиста» Мирона МАРКЕВИЧА, сегодня его команда будет играть «с одной из илучших команд Бундеслиги». «Команда хорошо укомплектована, сейчас показывает неплохую игру, особенно в последнем матче с «Айнтрахтом». То, что в Бундеслиге прошли уже 5 туров в этом году, плюс для «Байера» перед нашим матчем», - сказал М.МАРКЕВИЧ на пресс-конференции. В то же время, добавил он, у «Металлиста» не выйдут на матч несколько ключевых игроков. «У нас есть проблемы. Точно не будут играть ТАТО, ЭДМАР. БОРДИЯН, к сожалению, получил травму в игре за сборную. ДЕВИЧ также получил травму в игре за сборную. Под вопросом ВИЛЬЯГРА, сегодня он скажет, сможет ли играть».

М.МАРКЕВИЧ сообщил, что в составе «Металлиста» сегодня на поле впервые в официальном матче выйдут аргентинские легионеры Джонатан КРИСТАЛЬДО и Себастьян БЛАНКО, контракты с которыми были подписаны в январе (общая сумма двух контрактов 14,7 млн. евро). «Как проявят себя новички - зависит больше от них, - сказал тренер. - Я бы попросил наших гостеприимных болельщиков хорошо встретить ребят и помочь им адаптироваться. Ведь завтра они выйдут первый раз при такой аудитории».

По словам главного тренера «Байера» Йозефа ХАЙНКЕСА, травмированных в его клубе нет, но сегодня не будут играть ведущие футболисты Михаэль БАЛЛАК и Фабиан ГИФЕР.

«Относительно погодных условий, - сказал на пресс-конференции Й.ХАЙНКЕНС, - это будет касаться обеих команд. Мы встречали такую погоду в Тронхейме, так что секрет подготовки к матчам в плохую погоду у нас есть. Несмотря на холод, я думаю, обе команды хорошо подготовились, и, надеюсь, матч будет интересным. Я также хочу отметить, что изучал историю игр «Металлиста» в Еврокубках и уверен, что харьковчане будут очень хорошо подготовлены к матчу. Несмотря на такой холод, «Байер» будет стремиться одержать победу даже с таким серьезным соперником».

По информации сайта ФК «Металлист», матч будет судить арбитр Серж ГУМЕННИ (Бельгия). Он имеет в своем послужном списке свыше полутора сотни матчей в высшем дивизионе чемпионата Бельгии. За плечами арбитра также больше десяти матчей высшего дивизиона чемпионата Нидерландов, а также матчей Лиги Европы, Лиги чемпионов и сборных. В 2007 году бельгийский портал HLN.be признал С.ГУМЕННИ худшим арбитром года. 17 ноября 2010 года этот арбитр проводил товарищеский матч между сборными Швейцарии и Украины, который завершился со счетом 2-2. Судья предъявил игрокам 4 желтых карточки (3 - украинцам).

В 2009 году этот арбитр провел матч «Динамо» - «Валенсия». Поединок завершился со счетом 1-1. Соперникам было показано по 3 желтые карточки, а в середине второго тайма за симуляцию был удален Артем МИЛЕВСКИЙ.

В целом в международной карьере С.ГУМЕННИ 47 матчей. В среднем он показывает 4,6 желтых карточки (2,06 хозяевам и 2,53 гостям). В каждом четвертом матче арбитр удаляет игроков с поля, а почти в каждом пятом указывает на 11-метровую отметку, подает статистику сайт «Металлиста».