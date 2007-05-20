Цушко показал “класс” в кроссе (фоторепортаж)

В субботу в столичном Гидропарке состоялся необычный чемпионат по легкоатлетическому кроссу. В соревнованиях приняли участие 800 сотрудников центрального аппарата МВД, включая его руководство.

Среди участников был и министр внутренних дел Украины Василий ЦУШКО.

Провести нынешний чемпионат решили, чтобы проверить спортивную силу, и чтобы «показать свои силы через спорт», отметил министр.

«Я сам не пью, не курю, но к спорту немножечко ленивый. Всем рекомендую питаться в режиме, находить время, хотя бы для полчаса, для спорта, и не ужинать после 19.00», - отметил ЦУШКО.

На этом останавливаться министр не собирается, он уже бросил вызов руководству других правоохранительных и силовых ведомств. У них будут все шансы посоревноваться с МВД в легкой атлетике, поскольку В.Цушко намерен сделать такие соревнования традиционными. «Цель праздника - показать, что милиция - мирные люди, и отдыхают мирно, по-человечески, и показать пример для других ведомств - пусть повторяют», - сказал он.

Фото Александра Синицы/УНИАН