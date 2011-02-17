Бешикташ - Динамо: на кого ставят букмекеры

Сегодня состоятся первые матчи 1/16 финала Лиги Европы. В одном из них киевское «Динамо» сыграет на выезде с турецким «Бешикташем» (трансляция в 20.00 на телеканале ICTV). Согласно котировкам авторитетной букмекерской конторы William Hill, фаворитом в этом поединке считается стамбульская команда. Ставки на ее победу принимаются с коэффициентом 2,1, в то время как показатель успеха «Динамо» составляет 3,1. Ничейный исход считается наименее вероятным исходом — ставки на мировую принимаются с коэффициентом 3,3.

Впрочем, несмотря на теоретическое превосходство «Бешикташа» в сегодняшнем матче, фаворитом в двухматчевой дуэли считается «Динамо». Ставки на то, что киевляне выйдут в 1/8 финала Лиги Европы принимаются с коэффициентом 1,6. В турков верят куда меньше — соответствующий показатель успеха «Бешикташа» по сумме двух матчей составляет 2,2.

Динамо Киев от Шурика