У Динамо перед матчем Лиги Европы пропали бутсы

Перед четверговым матчем Лиги Европы с "Бешикташем" у игроков "Динамо" пропали бутсы. Случилось это во время перелета из Малаги в Стамбул, пишет газета "Сегодня".

Исчезли личные сумки футболистов, в которых они возят спортивную обувь. А вот игровая форма, которую команда доставляет в специальных металлических контейнерах, благополучно долетела. В испанском аэропорту утверждают, что все отправили.

Сейчас продолжаются поиски. Как сказал полузащитник "Динамо" Огнен Вукоевич: "Если бутсы не отыщутся, придется покупать новые в Стамбуле. А это плохо, потому что к новым еще не успеем привыкнуть".

Сегодняшняя тренировка "Динамо" - в 18:00.