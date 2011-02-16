Луческу рассказал о готовности Шахтера к матчу Лиги чемпионов

Накануне матча 1/8 финала Лиги чемпионов с итальянской «Ромой» (сегодня в 21.45, прямая трансляция - ТРК "Украина") наставник «Шахтера» Мирча Луческу рассказал о готовности "горняков" к игре после зимнего перерыва.

О сборах

"Сначала, конечно, нужно было восстановить функциональное состояние команды. Это сделать оказалось намного легче, чем наладить взаимодействие игроков, которое у нас было на очень хорошем уровне в конце года. Поэтому на первом сборе в Эмиратах мы допускали ошибки, которых обычно себе не позволяем. Но на втором сборе в Испании команда уже выглядела намного лучше и адаптировалась к тем принципам, которых я требовал. От игры к игре выглядели все лучше и лучше. В последнем матче до вызова наших сборников в национальные команды мы продемонстрировали хороший футбол, обыграв «Русенборг» со счетом 4:1. Потом, естественно, было сложнее, потому что 14 игроков разъехались в свои сборные и собрались лишь 11 числа. После этого, зная, что в Донецке погодные условия будут некомфортными, мы решили приехать сюда раньше и готовиться уже непосредственно к игре с «Ромой».

О сопернике

"Не хотелось бы об этом говорить в присутствии всех, но я бы отметил, что для «Ромы» необычно проигрывать подряд три матча. Я имею в виду, что игра из «Брешией», которая закончилась с результатом 1:1, в принципе, равносильна поражению. Сейчас в команде присутствует определенная нервозность. А что касается завтрашней игры, то хорошо сказал о нас в своем последнем интервью Арсен Венгер: эту молодую и очень перспективную команду очень сложно обыграть, особенно в Донецке. Надеюсь, что наши игроки докажут соответствие этих слов действительности в завтрашней игре".

Пресс-служба ФК Шахтер