Цены на билеты на матчи Евро-2012 (по категориям)

Цены на билеты на матчи финальной стадии чемпионата Европы по футболу 2012 года будут варьироваться от 300 до 6000 гривень.

Об этом сообщает Официальный сайт европейского футбола – UEFA.com.

“УЕФА, федерации футбола Украины и Польши, а также местные оргкомитеты внедряют прозрачную билетную политику с целью установления доступных цен на каждый из 31 матча Евро-2012”, - отмечается в сообщении.

Как объясняют в УЕФА, во время формирования цен была учтена покупательная способность местных жителей, поэтому самые дешевые билеты будут стоить вдвое меньше, чем билеты на Евро-2008 в Швейцарии и Австрии.

Дальше в таблице приведены цены на билеты, в зависимости от стадии турнира и категории мест на стадионе.

Матч-открытие: категория 1 – 250 евро (2 500 грн.); категория 2 - 140 евро (1 400 грн.); категория 3 - 45 евро (450 грн.).

Матчи групповой стадии: категория 1 – 120 евро (1 200 грн); категория 2 – 70 евро (700 грн.); категория 3 – 30 евро (300 грн.).

Четвертьфиналы: категория 1 – 150 евро (1 500 грн.); категория 2 – 80 евро (800 грн.); категория 3 – 40 евро (400 грн.).

Полуфиналы: категория 1 – 270 евро (2 700 грн.); категория 2 – 150 евро (1 500 грн.); категория 3 – 45 евро (450 грн.).

Финал: категория 1 – 600 евро (6 000 грн.); категория 2 – 330 евро (3 300 грн.); категория 3 – 50 евро (500 грн.).

Как уже сообщалось в начале февраля, жители Украины смогут платить в местной валюте с помощью кредитной карты или банковского перевода внутри страны, вместе с тем заявители из других государств будут иметь возможность платить только в евро и только с помощью кредитной карты.

В продажу поступят три вида билетов: индивидуальные билеты на матчи, комплект билетов на один стадион на все матчи группового этапа или плей-оффа, комплект билетов на все матчи одной команды на групповом этапе или всем турнире. Детальную информацию о видах билетов можно найти в разделе "Билеты" на UEFA.com.

Билеты для широкой аудитории будут продаваться исключительно на сайте UEFA.com и только с 1 по 31 марта 2011 года.