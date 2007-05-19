Собаку Моуринью выслали из Англии

Собака тренера лондонского футбольного клуба "Челси" Жозе Моуринью в пятницу вернулась в Португалию вместе с женой тренера, сообщила адвокат Моуринью.

"При полном информировании и поддержке со стороны британских органов по контролю за здоровьем животных, семейный питомец Моуринью, Лея, вернулась сегодня днем в Португалию в сопровождении госпожи Моуринью", - сообщила в пятницу вечером адвокат Элизабет Робинсон.

Она призвала журналистов с уважением отнестись к семейной жизни португальского тренера и не беспокоить в первую очередь его жену Тами и детей.

"Господин Моуринью просит дать ему возможность сфокусироваться на завтрашних задачах футбольного клуба "Челси", - добавила она. (Сегодня "Челси" сразится с "Манчестером Юнайтед" за Кубок английской Футбольной ассоциации на лондонском стадионе "Уэмбли". - УНИАН).

В минувший вторник Моуринью был арестован за нарушение правил карантина животных в отношении собаки. Сообщается, что он вывозил своего йоркширского терьера за границу и ввез собаку обратно без выполнения надлежащих карантинных процедур.

Как заявил журналистам представитель Скотланд-Ярда, в среду "...44-летний мужчина был арестован по подозрению в воспрепятствовании действиям полиции и доставлен в полицейский участок на западе Лондона. Впоследствии ему было вынесено предупреждение за воспрепятствование работе полиции".

Сам Моуринью был отпущен, а его собака "депортирована" в соответствии с британским законом о здоровье животных 1981 года и постановлением о борьбе с бешенством 1974 года.

РИА "Новости"