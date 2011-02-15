Результаты 27-го тура английской Премьер-лиги
Челси добился лишь нулевой ничьи
Завершился последний матч 27-го тура английской Премьер-лиги
Фулхэм - Челси 0:0
Напомним, что ранее сыграли
МЮ - Манчестер Сити - 2:1 (Нани 41, Руни 78 - Силва 65)
Бирмингем - Сток Сити - 1:0 (Жигич 90).
Вест Бромвич - Вест Хем - 3:3 (Дорранс 3, Томас 8, Рид 32, авт. - Д.Ба 51, 83, Коул 58)
Арсенал - Вулверхемптон - 2:0 (ван Перси 16, 56).
Ливерпуль - Уиган - 1:1 (Мейрелеш 24 - Гохури 65).
Блэкпул - Астон Вилла - 1:1 (Гранде 14 - Агбонлахор 10)
Блэкберн - Ньюкасл - 0:0
Сандерленд - Тоттенхем - 1:2 (Гьян 11, Кранчар 57 - М.Доусон 44)
Болтон - Эвертон - 2:0 (Кехилл 10, Старридж 67).
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Между 27 и 28 туром будут сыграны пропущенные матчи 18-го тура
15 февраля Бирмингем - Ньюкасл
20 февраля Вест Бромвич - Вулверхэмптон
22 февраля Блэкпул - Тоттенхэм
23 февраля Арсенал - Сток Сити
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Матчи 28-го тура состоятся26 февраля
Вулверхэмптон - Блэкпул
Уиган - МЮ
Эвертон - Сандерленд
Ньюкасл - Болтон
Астон Вилла - Блэкберн
27 февраля
Вест Хэм - Ливерпуль
Ман Сити - Фулхэм
28 февраляСток Сити - Вест Бромвич
* Дата проведения еще двух матчей (Челси - Бирмингем и Тоттенхэм - Арсенал) пока не указана.