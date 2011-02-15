Результаты 27-го тура английской Премьер-лиги

Завершился последний матч 27-го тура английской Премьер-лиги

Фулхэм - Челси 0:0

Напомним, что ранее сыграли

МЮ - Манчестер Сити - 2:1 (Нани 41, Руни 78 - Силва 65)

Бирмингем - Сток Сити - 1:0 (Жигич 90).

Вест Бромвич - Вест Хем - 3:3 (Дорранс 3, Томас 8, Рид 32, авт. - Д.Ба 51, 83, Коул 58)

Арсенал - Вулверхемптон - 2:0 (ван Перси 16, 56).

Ливерпуль - Уиган - 1:1 (Мейрелеш 24 - Гохури 65).

Блэкпул - Астон Вилла - 1:1 (Гранде 14 - Агбонлахор 10)

Блэкберн - Ньюкасл - 0:0

Сандерленд - Тоттенхем - 1:2 (Гьян 11, Кранчар 57 - М.Доусон 44)

Болтон - Эвертон - 2:0 (Кехилл 10, Старридж 67).

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Между 27 и 28 туром будут сыграны пропущенные матчи 18-го тура

15 февраля Бирмингем - Ньюкасл

20 февраля Вест Бромвич - Вулверхэмптон

22 февраля Блэкпул - Тоттенхэм

23 февраля Арсенал - Сток Сити

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Матчи 28-го тура состоятся 26 февраля

Вулверхэмптон - Блэкпул

Уиган - МЮ

Эвертон - Сандерленд

Ньюкасл - Болтон

Астон Вилла - Блэкберн

27 февраля

Вест Хэм - Ливерпуль

Ман Сити - Фулхэм

28 февраля Сток Сити - Вест Бромвич

* Дата проведения еще двух матчей (Челси - Бирмингем и Тоттенхэм - Арсенал) пока не указана.