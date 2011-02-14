Супергол Руни приближает МЮ к чемпионству

"Манчестер Юнайтед" сделал серьезный шаг к чемпионству, одолев со счетом 2:1 обладателя третьей ступеньки "Манчестер Сити", который, сыграв на матч больше, отстает от команды сэра Алекса Фергюсона на восемь очков.

Решающий мяч в манчестерском дерби фантастическим ударом через себя забил Уэйн Руни.

"Теперь все разговоры будут только о победном голе. Невероятно!", - не скрывал эмоций после финального свистка наставник "МЮ".

Второе место сохранил "Арсенал", со счетом 2:0 взял верх над "Вулверхэмптоном". Дублем в этой встрече отметился Робин ван Перси, в активе которого десять голов в семи последних встречах.

27-й тур

МЮ - Манчестер Сити - 2:1 (Нани 41, Руни 78 - Силва 65)

Бирмингем - Сток Сити - 1:0 (Жигич 90).

Вест Бромвич - Вест Хем - 3:3 (Дорранс 3, Томас 8, Рид 32, авт. - Д.Ба 51, 83, Коул 58)

Арсенал - Вулверхемптон - 2:0 (ван Перси 16, 56).

Ливерпуль - Уиган - 1:1 (Мейрелеш 24 - Гохури 65).

Блэкпул - Астон Вилла - 1:1 (Гранде 14 - Агбонлахор 10)

Блэкберн - Ньюкасл - 0:0

Сандерленд - Тоттенхем - 1:2 (Гьян 11, Кранчар 57 - М.Доусон 44)

Болтон - Эвертон - 2:0 (Кехилл 10, Старридж 67).

Матч Фулхэм - Челси состоится сегодня в 22.00 по киевскому времени.

Gazeta.ua