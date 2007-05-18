Берлускони еще раз попытается вернуть Шевченко в ”Милан”

Президент "Милана" Сильвио Берлускони пообещал, что он еще раз попытается вернуть в команду украинского форварда Андрея Шевченко, год назад подписавшего контракт с "Челси". При этом Берлускони подчеркнул, что предпочел бы нападающего таким звездам как камерунец Самуэль Это`О и бразилец Роналдиньо.

"Если бы у меня был выбор между Роналдиньо, Это`О и Шевой… Должен сказать, что я навсегда привязан к Шевченко, - цитирует слова президента "Милана" интернет-издание tribalfootball.com. - Если мы сможем вернуть его, то это будет фантастическим приобретением".

Ожидается, что переговоры между "Миланом" и "Челси" начнутся сразу после финала Лиги чемпионов (23 мая), в котором итальянский клуб сыграет с "Ливерпулем".

Первый сезон Андрея Шевченко в "Челси" стал не самым лучшим в его карьере. Украинский нападающий долгое время не мог адаптироваться к манере игры своего нового клуба. В апреле Шевченко получил повреждение и выбыл из строя до конца сезона.

Лента.ру