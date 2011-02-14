Блохин: Помощником не работал бы даже у Лобановского
09:58, 14 февраля 2011Спорт
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Не может "понижать планку"
Олег Блохин не согласится стать помощником Марчело Липпи, если тот возглавит сборную Украины.
Об этом тренер рассказал в программе " Інший футбол ".
"Даже у Лобановского я не был бы помощником, по той простой причине, что я уже главный тренер, я не могу понижать планку.
Потому, что касается Липпи или кого-нибудь еще, конечно, можно взять что-то полезное, но помощником я бы никогда не был", - цитирует тренера Чемпион.
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