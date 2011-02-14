Роналдо уходит из футбола

Один из самых титулованных и знаменитых футболистов Бразилии РОНАЛДО завершает карьеру.

Об этом сообщает РИА “Новости” со ссылкой на бразильские СМИ.

"Я больше не могу. Хочу, но не могу", - сказал РОНАЛДО в интервью бразильской газете "Эстаду ди Сан-Паулу".

34-летний футболист, получивший от бразильских болельщиков прозвище "феномен" за свой талант и силу воли, сослался на усталость, плохую физическую форму и накопившиеся травмы. Еще одним фактором стал для РОНАЛДО досрочный вылет его клуба "Коринтианс" из Сан-Паулу из борьбы за кубок "Либертадорес". После проигрыша 2 февраля колумбийскому "Депортиво Толима" болельщики освистали команду "Коринтианс" по прилете в Бразилию, и РОНАЛДО вместе с другими игроками стал предметом насмешек и оскорблений.

Ожидается, что РОНАЛДО официально объявит о своем решении досрочно расторгнуть контракт с "Коринтианс" на пресс-конференции в понедельник.