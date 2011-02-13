Знаменитый футболист Роберто Карлос будет играть за махачкалинский клуб

Знаменитый бразильский футболист Роберто Карлос будет играть за махачкалинский «Анжи»

В ближайшие дни звёздный игрок отправится со своей новой командой на предсезонный сбор.

Приход Роберто Карлоса в «Анжи» это немного дикая модель модернизации. Такое мнение высказал «Эхо Москвы» спортивный обозреватель Василий Уткин. Он отметил, что многие считали, что футбольную культуру можно привить с помощью экспортированных ветеранов которых все знают.

По информации сайта бразильского клуба, "Анжи" предложил легендарному защитнику зарплату более 6 миллионов евро в год.

