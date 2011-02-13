Знаменитый футболист Роберто Карлос будет играть за махачкалинский клуб
15:16, 13 февраля 2011Спорт
2011
6 миллионов евро "творят чудеса"
Знаменитый бразильский футболист Роберто Карлос будет играть за махачкалинский «Анжи»
В ближайшие дни звёздный игрок отправится со своей новой командой на предсезонный сбор.
Приход Роберто Карлоса в «Анжи» это немного дикая модель модернизации. Такое мнение высказал «Эхо Москвы» спортивный обозреватель Василий Уткин. Он отметил, что многие считали, что футбольную культуру можно привить с помощью экспортированных ветеранов которых все знают.
По информации сайта бразильского клуба, "Анжи" предложил легендарному защитнику зарплату более 6 миллионов евро в год.
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