Марко Девич подписал новый контракт с «Металлистом»

Полузащитник ФК «Металлист» (Харьков), игрок сборной Украины Марко ДЕВИЧ подписал новый 4-летний контракт с «Металлистом» до 2015 года.

Как сообщили корреспонденту УНИАН в пресс-службе клуба, об этом сообщил президент ФК «Металлист» Александр ЯРОСЛАВСКИЙ.

Условия и стоимость контракта не разглашаются.

Как отметил в свою очередь М.ДЕВИЧ, «я рад этому событию, потому что считаю себя харьковчанином, меня здесь любят, уважают. Вряд ли где-то еще я бы чувствовал себя так комфортно, как в Харькове. «Металлист» стал настолько родным для меня клубом, что мне было бы тяжело оторвать себя от него».

Как сообщалось, с начала 2011 года М.ДЕВИЧ, предыдущий контракт которого с «Металлистом» заканчивался летом 2011 года, был отправлен в дубль команды. Некоторые обозреватели объясняли это нежеланием М.ДЕВИЧА продлевать контракт. Отвечая на вопрос журналистов о перспективах М.ДЕВИЧА играть в «Металлисте», В.ЯРОСЛАВСКИЙ в январе 2011 года заявлял, что «не потерпит шантажа», кто бы ни прибегал к нему.

Справка УНИАН. М.ДЕВИЧ родился 27 октября 1983 года в Белграде (Сербия). Бронзовый призер чемпионата Сербии и Черногории в 2004 г. Лучший бомбардир чемпионата Украины 2007/08. В июне 2008 года игрок получил гражданство Украины и в ноябре 2008 года дебютировал в составе сборной Украины.