В школах Грузии обязательным будет теннис

В школах Грузии обязательной спортивной дисциплиной будет теннис. Это произошло, после того как министр образования и науки Грузии Дмитрий Шашкин и известная грузинская теннисистка Лейла Месхи, возглавляющая столичный "Теннис-центр", подписали меморандум о взаимном содействии, сообщает РосБизнесКонсалтинг со ссылкой на пресс-службу министерства.

Меморандум, в частности, предусматривает введение новой спортивной дисциплины в общеобразовательных и частных школах. Преподавание тенниса начнется в младших классах, в каждой школе должна быть построена теннисная площадка, а пока учащиеся будут тренироваться на кортах "Теннис-центра" и на других аналогичных площадках Тбилиси и других городов Грузии.