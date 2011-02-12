Футболист затолкал свисток в рот арбитру

Итальянский футболист-любитель Андреа Бьонди получил 20-месячную дисквалификацию за попытку заставить арбитра проглотить свисток, сообщает Лента.ру со ссылкой на AFP. Бьонди стал заталкивать свисток в рот судье после того, как тот показал ему красную карточку.

Во время игры команды "Альберета 72", за которую выступает Бьонди, с "Санкатом", футболист был удален с поля за оскорбление судьи. Однако вместо того, чтобы спокойно покинуть поле, Бьонди схватил арбитра за голову и засунул свисток ему в рот, но не смог заставить проглотить. После того, как игрока все же увели с поля, Бьонди продолжил оскорблять арбитра и угрожать ему.

"Альберета" и "Санкат" выступают в так называемой "третьей категории" - это десятый по значимости дивизион чемпионата Италии.