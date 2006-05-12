Федерация футбола сменила арбитра ”золотого матча”

Федерация футбола Украины заменила арбитра „золотого матча” 14 мая между «Динамо» (Киев) и «Шахтером» (Донецк). Матч будет судить известный словацкий арбитр Любош МИХАЛ.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе ФФУ, сегодня Комитет арбитров ФФУ и инспекторский комитет Федерации футбола должен был назначить арбитров, делегата и инспектора дополнительного «золотого» матча чемпионата Украины. Главным кандидатом на проведение игры 14 мая был англичанин Стив БЕННЕТТ и его коллеги. Футбольные клубы «Шахтер» и «Динамо» дали свое согласие относительно этой кандидатуры.

За несколько часов до проведения заседания донецкий «Шахтер» направил факс, в котором высоко оценил действия английской бригады арбитров во время матча 10 мая и выразил благодарность за приглашение иностранных арбитров на эту важную игру, но отказался от привлечения в дальнейшем английских рефери для проведения «золотого» матча. Одновременно «Шахтер» обратился к руководству ФФУ и ПФЛ с просьбой пригласить для проведения матча другую иностранную бригаду арбитров.

ФФУ в сжатые сроки обратилась к трем футбольным ассоциациям: Португалии, Словакии и Греции. Следует заметить, что донецкий «Шахтер» в своем официальном обращении попросил привлечь к «золотому» матчу греческого арбитра Киросома ВАССАРАСОМА.

Первой Федерации футбола Украины ответила Ассоциация футбола Словакии, которая предложила в качестве кандидата для проведения «золотого» матча 14 мая известного арбитра Л.МИХАЛА. Он проводил в этом году один из полуфиналов Лиги чемпионов УЕФА, и утвержден ФИФА в качестве главного арбитра для проведения матчей финальной части Кубка мира 2006 года в Германии.

Федерация футбола Украины поблагодарила Ассоциацию футбола Словакии за оперативный ответ и готовность отправить в Украину свою лучшую бригаду арбитров. На этом основании Комитет арбитров ФФУ и инспекторский комитет Федерации футбола на сегодняшнем заседании назначил следующую бригаду арбитров для проведения дополнительного «золотого» матча чемпионата Украины между командами «Шахтер» (Донецк) и «Динамо» (Киев): главный арбитр – Л.МИХАЛ, 1-й ассистент арбитра – Мартин БАЛКО, 2-й ассистент арбитра – Томаш МОКШ, 4-й арбитр – Владимир ХРИНАК.

Также Инспекторский и судейский комитеты ФФУ назначили Петра КОБИЧЕКА делегатом матча, а Ярослава ГРЕСЁ – инспектором.

Как сообщал УНИАН, 10 мая в Киеве между „Шахтером” и „Динамо” состоялся матч за звание Чемпиона Украины сезона 2005/2006, который судила английская бригада рефери во главе с титулованным арбитром топ-группы ФИФА Стефеном БЕННЕТТОМ. Поскольку матч завершился в ничью со счетом 2:2, решающий матч был назначен на 14 мая и пройдет он в Кривом Роге.