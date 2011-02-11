«Байер» просит УЕФА перенести матч с «Металлистом»

Главного тренера леверкузенского «Байера» Юппа Хайнкеса пугают харьковские морозы. Узнав предварительный прогноз погоды на матч с «Металлистом» в Лиге Европы (состоится 17 февраля), тренер немецкого клуба предложил УЕФА перенести игру на 14:00.

«Я забочусь о здоровье своих игроков. Вечером в 22:00 в Украине может быть до 20 градусов мороза, в такую погоду невозможно играть. Очень сомневаюсь, что при таких условиях стадион будет полностью заполнен болельщиками. Поэтому необходимо рассмотреть возможность переноса игры на 14:00, так как в это время будет гораздо теплее», - цитирует Хайнкеса портал wz-newsline.de.

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