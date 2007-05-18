Рома выиграла Кубок Италии

В четверг в Италии определился победитель национального Кубка. Столичная «Рома» на выезде в Милане хоть и уступила местному «Интеру» в ответном матче, но по сумме двух поединков стала победителем трофея.

Действующий чемпион Италии очень мощно начал матч. Уже на 4-й минуте «Интер» (которому для третьей кряду победы в Кубке нужно было забивать 4 безответных мяча), усилиями Деяна Станковича мог выйти вперед - сербский полузащитник сумел перехитрить Дони, но был чуть неточен - мяч угодил в перекладину, после чего покинул пределы поля. Спустя несколько минут все тот же Станкович вновь попытался обыграть Дони, но дальний удар был неточен. В конце первой 10-минутки миланцы претендовали на 11-метровый, но арбитр матча Эмидио Морганти не стал сурово наказывать гостей.

Подопечные Роберто Манчини в дальнейшем создавали больше моментов, но в середине тайма понесли первую потерю - из-за травмы не смог продолжить игру Патрик Виейра. Вместо него на поле появился Хулио Крус, который ощутимо добавил атакам миланцев остроты. До конца первого тайма «Интер» создал еще как минимум три стопроцентных момента, но Креспо, Кордобе и Крусу чуть-чуть не хватало везения. Что касается Ромы, то за всю первую половину игры римляне большую часть времени разыгрывали мяч в центре поля и лишь изредка били издали в сторону ворот Франческо Тольдо.

Второй тайм начался с двух быстрых голов хозяев поля - сперва Эрнан Креспо пополнил свой бомбардирский счет, головой замкнув подачу Майкона (это уже 7-й гол аргентинца в последних 4-х играх), а спустя еще 5 минут отличился Крус (голевую передачу на свой счет записал португальский ветеран Луиш Фигу).

После этого на первый план вышел арбитр матча - на 60-й минуте Морганти с лавки удалил наставника «Интера» Роберто Манчини за излишнюю эмоциональность (Манчини что есть сил протестовал против штрафного, назначенного в пользу соперника), а на 71-й минуте вслед за тренером был удален и Иван Кордоба, получивший вторую желтую за игру рукой.

Получив столь неожиданный подарок, римляне «расправили» крылья и устремились в атаку и на 84-й минуте добились успеха - прострел Франческо Тотти на дальней штанге замкнул Симоне Перротта. В оставшееся время подопечные Лучано Спаллетти пытались сравнять счет, но несколько хороших сейвов продемонстрировал Тольдо. Увлекшись атаками, футболисты «Ромы» совершенно забыли о защите собственных ворот и вышедший на замену Рекоба, едва не вышел один на один с Дони. Потенциальному голу сумел помешать лишь Кристиан Пануччи, правда, лишь ценой красной карточки (за фол последней надежды).

Таким образом, «Рома» выиграла свой первый Кубок с далекого 1991 года.

«Я хочу посвятить этот Кубок и эту победу не только своей дочери Шанель, - отмечает после матча капитан римского клуба Франческо Тотти, у которого в минувший уик-энд родился второй ребенок. - Но всей моей семье, всем тем, кто близок мне. Мы просто не могли упустить победу в этот раз. Сегодня мы приехали в Милан, зная, что «Интер» можно обыгрывать. Я очень рад, что нам удалось завоевать этот трофей».

«Мы проиграли этот кубок еще в первом матче, в Риме, на «Стадио Олимпико», - отмечал после матча помощник главного тренера миланского клуба Синиша Михайлович. - Оба матча мы провели лучше «Ромы» и уж никак не заслужили оплеуху в 6 пропущенных мячей в прошлом матче. Сегодня футболисты выходили на поле, зная что отыграть ту фору будет очень непросто. Мы не отбывали номер, все боролись и выложились до последнего. Увы, этого было недостаточно».

Кубок Италии. Ответный матч

Интер - Рома - 2:1

Голы: Креспо, 50. Крус, 56 - Перротта, 84

Интер: Тольдо, Майкон, Кордоба, Бурдиссо, Дзанетти, Фигу (Максвелл, 82), Виейра (Крус, 26), Камбьяссо, Станкович, Мариано Гонсалес (Рекоба, 54), Креспо

Рома: Дони, Пануччи, Феррари, Мексес, Киву, Таддеи, Де Росси, Перротта, Аквилани (Писарро, 58), Манчини (Тонеььл, 79), Тотти

Первый матч - 2:6

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