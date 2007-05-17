ФК ”Металлист” ищет богатых совладельцев

ОАО Футбольный клуб «Металлист» увеличит уставный фонд на 12 млн. грн. (или на 46%) – до 38 млн. 152 тыс. 800 грн. Как сообщается в бюллетене «Ведомости ГКЦБФР» (№92), вопрос об увеличении уставного фонда и внесении соответствующих изменений в устав, акционеры ФК рассмотрят на общем собрании 2 июля в Харькове.

Согласно сообщению, уставный фонд будет увеличен путем дополнительного выпуска 48 млн. штук простых именных акций на сумму 12 млн. грн. (номинал акции – 0,25 грн.).

Увеличение УФ проводится с целью привлечения дополнительных средств, которые будут направлены на дальнейшее развитие ФК «Металлист».

Подписку на акции допэмиссии планируется осуществить путем их размещения, которое будет проводиться со 2 августа 2007 г. до 2 февраля 2008 г.

В повестку дня собрания также внесены вопросы о предоставлении дополнительных полномочий исполнительному органу ФК и Наблюдательному совету ФК.

Справка УНИАН. ОАО ФК «Металлист» (г.Харьков) занимается организацией и проведением спортивных занятий профессионалов и любителей спорта, деятельностью по подготовке спортсменов к соревнованиям в различных видах спорта, признанных в Украине.

Уставный капитал на 1 января 2007 г. – 26 млн. 152 тыс. 800 грн.

Основным акционером ФК «Металлист» на февраль 2006 года являлось ООО «Металлист Холдинг» (г.Харьков) - 86,154% УФ.

В 2005 г. чистый доход ФК «Металлист» составил 167,9 тыс. грн., чистый убыток – 7 млн. 643,2 тыс. грн.